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حوادث

ضبط نصف طن من خام الذهب بأسوان و 862 هاربًا من أحكام

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 6 بندقية آلية ، وبندقية خرطوش، بجانب ضبط كمية من البانجو تزن نحو 3 كجم ، و كيلو و 250 جرام حشيش ، وسلاح نارى.


فى مجال ضبط قضايا التنقيب عن معدن الذهب تم ضبط متهمين وسيارة، بجانب ضبط 10 أجوالة من أحجار الكوارتز  التى يستخلص منها خام الذهب والتى تزن حوالى 500 كيلو جرام.


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وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 862 حكم شملت ضبط 149 حكم حبس جزئى،  و 45 حكم حبس مستأنف ، و 547 أحكام غرامات و 120 أحكام المخالفات.    


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية منها 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، هذا بالإضافة إلى 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، وقضية لمخالفة للتصرف فى حصة الدقيق البلدي المدعم ، بجانب 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وقضية لسلع منتهية الصلاحية.


وفى مجال قضايا المخالفات المرورية تم ضبط 604 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط سائق تحت تأثير المخدر ،  بجانب ضبط 5 دراجة نارية ، و4 توك توك بدون تراخيص .


كما تم تحرير 89 مخالفة تجاوز حد السرعة التصالح الفورى فى 125 مخالفة  ، بجانب تحرير 160 مخالفة غرامة ونش ، وسحب  تراخيص 105 حالة عدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 115 مخالفة متنوعة .

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