AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مياه أسوان تنفذ أعمال تركيب أغطية لمحابس خطوط الطرد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:32 م
مياه أسوان تنفذ أعمال
مياه أسوان تنفذ أعمال تركيب أغطية لمحابس خطوط الطرد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان من تنفيذ عمليات تركيب أغطية محابس خطوط الطرد لشبكة الجزيرة بمدينة أسوان والتى تم تصنيعها بواسطة الفرقة الفنية المختصة بالشركة.   


كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان نفذت أعمال صيانة وتصنيع أغطية لزوم غرف الدفع والاستقبال لخطوط الطرد وذلك بناءًا على توجيهات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان وتحت إشراف المهندس محمد على مدير الصرف الصحى.


كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال صيانة وتصنيع أغطية لزوم غرف الدفع والإستقبال لخطوط الطرد.


واقرأ أيضًا: 
شركة مياه الشرب بأسوان تنفذ أعمال صيانة وتصنيع أغطية خطوط الطرد.. صور


وقامت لجنة تحصيل المتأخرات بشركة مياه الشرب الصرف الصحى بأسوان بشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام بالمدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى لتنشيط عملية التحصيل . 


وأسفرت حملة اللجنة عن تحرير عدة إنذارات لأصحاب المتأخرات حيث يأتى ذلك فى إطار سياسات الشركة لتحصيل المديونيات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة، ورفعها فورًا بناء على تعليمات المهندس رفعت إسماعيل الخاصة بالحفاظ على حقوق الشركة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القناة تعلن انتهاء مشكلة انسداد الشبكات قريبا

مياه شرب الشرقية تشن حملات مكثفة لتحصيل المديونيات

حملات لضبط وصلات المياه والصرف الصحي غير القانونية في القليوبية

مياه الشرقية: رفع وصلات الخلسة بـ الزقازيق والقنايات و60 محضرا للمخالفين

مياه الشرقية: حملات مكثفة لرفع الوصلات الخلسة بقرى ديرب نجم.. وتحرير 14 محضرا للمخالفين

مياه الشرقية: استمرار الحملات التفتيشية لرفع الوصلات الخلسة وتحصيل المديونيات المتراكمة

ترشيحاتنا

مسرح مفتوح على السماء.. شاهد جزيرة أفريقية سكانها يعيشون فوق الجبال

هل يجوز أخذ نقود من زكاة المال وأنا في حاجة إليه؟ الإفتاء تجيب

اليوم اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية بـ مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

سورة قرآنية قصيرة تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. على جمعة يكشف عنها

عقب افتتاحه رسميًا.. ١٠٠ صورة من محطات مترو عدلى منصور - النزهة الجديدة

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

لأول مرة.. شوبير يعلن القيمة المالية لعقد نجله مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها

بفستان جريء.. صبا مبارك بإطلالة صيفية تبرز جمالها

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات