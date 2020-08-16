مياه أسوان تنفذ أعمال تركيب أغطية لمحابس خطوط الطرد

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان من تنفيذ عمليات تركيب أغطية محابس خطوط الطرد لشبكة الجزيرة بمدينة أسوان والتى تم تصنيعها بواسطة الفرقة الفنية المختصة بالشركة.



كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان نفذت أعمال صيانة وتصنيع أغطية لزوم غرف الدفع والاستقبال لخطوط الطرد وذلك بناءًا على توجيهات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان وتحت إشراف المهندس محمد على مدير الصرف الصحى.





كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال صيانة وتصنيع أغطية لزوم غرف الدفع والإستقبال لخطوط الطرد.





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وقامت لجنة تحصيل المتأخرات بشركة مياه الشرب الصرف الصحى بأسوان بشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام بالمدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى لتنشيط عملية التحصيل .





وأسفرت حملة اللجنة عن تحرير عدة إنذارات لأصحاب المتأخرات حيث يأتى ذلك فى إطار سياسات الشركة لتحصيل المديونيات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة، ورفعها فورًا بناء على تعليمات المهندس رفعت إسماعيل الخاصة بالحفاظ على حقوق الشركة.