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حوادث

ضبط 855 هاربًا و13 كيلو بانجو بحوزة 7 متهمين بأسوان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:52 م
كلبش
كلبش
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن أسوان حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن في الشارع الأسوانى .

وقد نجحت الجهود في ضبط 7 متهمين وبحوزتهم بندقية آلية ، بجانب ضبط كمية من البانجو تزن نحو 13,100 كجم ، و كيلو و 250 جرام حشيش ، وسلاح نارى .

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وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 855  حكم شملت ضبط 141 حكم حبس جزئى،  و 38 حكم حبس مستأنف ، و 514 أحكام غرامات و 160 أحكام المخالفات .    

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية منها 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و 7 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، هذا بالإضافة إلى 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار  ، وقضية لمخالفة للتصرف فى حصة الدقيق البلدي المدعم ، بجانب 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية .

وفى مجال قضايا المخالفات المرورية تم ضبط 532 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط سائقين تحت تأثير المخدر ،  بجانب ضبط 3 تروسيكل ودراجة نارية ، وتوك توك بدون تراخيص  .

كما تم تحرير 86 مخالفة تجاوز حد السرعة التصالح الفورى فى 115 مخالفة  ، بجانب تحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، وسحب  تراخيص 99 حالة عدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 105 مخالفة متنوعة .
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