أثناء مشاهدة التليفزيون.. مدمن يضرب زوجته حتى الموت بسبب المال

اعتدى روبيل يون البالغ من العمر 36 عاما ، على زوجته كريستال البالغة من العمر 42 عاما، ضربا على رأسها حتى الموت أثناء مشاهدة أبنائهم للكارتون في التلفزيون.
حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على روبيل بعد أن انهى حياة زوجته من خلال طرق رأسها بحجر صلب وزنه 7 كيلوجرام حوالي 13 مرة.
منذ عام واحد فقط، كان الجميع يحسد كريستال على ما هي عليه، فقد رزقت بزوج يحبها وأطفال متفوقين، وهي سيدة ناجحة في عملها
وطباخة ماهرة في المنزل، فقد كان الجميع يراها زوجة مثالية و هي كانت بالفعل تستحق ذلك اللقب، فقد كانت رياضية وتحب تناول الطعام والتنزه مع أطفالها والاستمتاع بوقتها بجانب زوجها .
بدأت المشاكل عندما بدأ زوجها في إدمان المخدرات التي عرضها عليه أحد أصدقائه في إحدى الليالي الصيفية في الصيف الماضي ، و تبدلت أحوال الأسرة 180 درجة، على حد قول الزوج المتهم في تحقيقات الشرطة .
طلب روبيل من زوجته كريستال ذات يوم أنه يريد منها بعض المال ، فقررت أن تتحدث معه بعيدا عن الأاطفال فتركتهم يشاهدون الكارتون و دخلت غرفتهما ، وانفعل عليها روبيل لأنه طلب منها مال لششراء المخدرات و هي رفضت و أصرت على علاجه.
قام روبيل بالتقاط حجر صلب وزنه 7 كيلو جرام كان يتدرب من خلال على حمل الأثقال، وضرب زوجته به 13 مرة حتى فقدت وعيها و توفت في الحال.