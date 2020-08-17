أثناء مشاهدة التليفزيون.. مدمن يضرب زوجته حتى الموت بسبب المال





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على روبيل بعد أن انهى حياة زوجته من خلال طرق رأسها بحجر صلب وزنه 7 كيلوجرام حوالي 13 مرة.





منذ عام واحد فقط، كان الجميع يحسد كريستال على ما هي عليه، فقد رزقت بزوج يحبها وأطفال متفوقين، و هي سيدة ناجحة في عملها

وطباخة ماهرة في المنزل، فقد كان الجميع يراها زوجة مثالية و هي كانت بالفعل تستحق ذلك اللقب، فقد كانت رياضية وتحب تناول الطعام والتنزه مع أطفالها والاستمتاع بوقتها بجانب زوجها .





بدأت المشاكل عندما بدأ زوجها في إدمان المخدرات التي عرضها عليه أحد أصدقائه في إحدى الليالي الصيفية في الصيف الماضي ، و تبدلت أحوال الأسرة 180 درجة، على حد قول الزوج المتهم في تحقيقات الشرطة .





طلب روبيل من زوجته كريستال ذات يوم أنه يريد منها بعض المال ، فقررت أن تتحدث معه بعيدا عن الأاطفال فتركتهم يشاهدون الكارتون و دخلت غرفتهما ، وانفعل عليها روبيل لأنه طلب منها مال لششراء المخدرات و هي رفضت و أصرت على علاجه.





قام روبيل بالتقاط حجر صلب وزنه 7 كيلو جرام كان يتدرب من خلال على حمل الأثقال، وضرب زوجته به 13 مرة حتى فقدت وعيها و توفت في الحال.

اعتدى روبيل يون البالغ من العمر 36 عاما ، على زوجته كريستال البالغة من العمر 42 عاما، ضربا على رأسها حتى الموت أثناء مشاهدة أبنائهم للكارتون في التلفزيون.