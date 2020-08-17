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أخبار البلد

18.5 مليون جنيه حصيلة قطاع المنتزه التابع لشركة الإسكندرية للكهرباء من محاضر سرقات التيار

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ففي نطاق قطاع المنتزه التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 700 الف مشترك تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 42 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم:

  الإنتهاء من عد من التوسعات من خلال إضافة حوالى  5,1 كم كابلات جهد متوسط وإحلال 11,4 كم أخرى .
 إضافة حوالى 12,5 كم كابلات جهد منخفض وتم إحلال حوالى  2,6 كم أخرى.
  إضافة 10,5 كم شبكة هوائية جهد منخفض  وتم إحلال حوالى  13  كم أخرى .
إضافة  18 محول وتم إحلال حوالى 20 محول آخر.

وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير فى نطاق قطاع المنتزه التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء  9 آلاف محضر بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى (18,5) مليون جنيه، وحول العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب حوالى (180 الف) عداد.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين وجارى إستكمال خطط التطوير طبقًا للجداول الزمنية المعدة لذلك ، 
وأكد الدكتور شاكر على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكدًا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكدًا على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة ،

وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وشدد الدكتور شاكر علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.
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