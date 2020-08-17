ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.. فحص 13 سيدة بمستشفى فاقوس



أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قام الفريق الطبي بمستشفى فاقوس النموذجي بتقديم الخدمة الطبية للسيدات بمبادرة صحة المرأة.







وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم فحص إكلينيكي متقدم لـ ١٣ حالة، بعد إحالتهم لتلقي العلاج بالمستشفي ضمن خطة العمل بالمبادرة الرئاسية.





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كما تم إجراء أشعة سونار لـ٦ حالات، وإجراء أشعة ماموجرام لـ٤ حالات، كما تم سحب عينة من الثدي لـ٣ حالات بعد الفحص الإكلينيكي وعمل الأشعة اللازمة، وإرسال العينات للمعامل لإجراء التحليل اللازم، بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات.







أكد "مسعود" بأن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية، من عمر ١٨ عاما فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عاما، ومن ٢٥ : ٣٥ عاما، وأكثر من ٣٥ عاما" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من السيدات "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".







وأشار إلى أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التشديد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع اتباع معايير مكافحة العدوى، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بارتداء الكمامات، حرصًا على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ومقدمًا الشكر لجميع القائمين على هذا العمل بأماكن الفحص والمستشفيات علي الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.