بعد مد فترة السماح لـ 15 سبتمبر.. محافظ أسيوط يوجه بمتابعة لجان التصالح













قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر المقبل يأتي في صالح المواطن والدولة معًا.





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وناشد محافظ أسيوط المواطنين باستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لتقنين أوضاعهم.













ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.







