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رياضة

الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:04 م
حراس الأهلي
حراس الأهلي
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إسراء أشرف
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" هناك عدة حراس مرشحين للانضمام للنادي الأهلي، لكن الكلام حاليا سابق لأوانه".

وأضاف: "الأهلي يضم محمد الشناوي وعلي لطفي والحارس الصاعد مصطفي شوبير، لكنه سيكون في حاجة لضم حارس مرمى.

يذكر أن الأهلي أبغ شريف إكرامي بانتهاء مهمته مع الفريق، وسيمثل الحارس فريق بيراميدز بداية من الموسم المقبل.
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