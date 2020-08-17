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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:28 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا متساوي الأوزان، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11142 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 130656 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1666 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2544 نقطة.
 
 
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