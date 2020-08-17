AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 205 مخالفات متنوعة في حملة اليوم الواحد جنوب الأقصر...صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:03 م
تحرير 205 مخالفة
تحرير 205 مخالفة متنوعة
Advertisements
شمس يونس
شنت مديرية أمن الاقصر، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اليوم الأثنين، حملة اليوم الواحد بشوارع المدينة .

وذلك  لضبط التجار المخالفين وفرض الرقابة المرورية والتموينية، وفض الباعة الجائلين.

قاد الحملة  محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، ومحمد سيد سليمان، رئيس مدينة اسنا ،
وقال، محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 205 مخالفة متنوعة بشارع أحمد عرابي  والشوارع المجاورة له، تنوعت ما بين مخالفات إشغال طريق ومخالفات تموينية ومخالفات مرورية، وإدارة منشأت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية،وفض الباعه الجائلين.

ياتى ذلك فى اطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر لرؤساء المدن بضرورة ضبط الشارع الاقصري .
تحرير 205 مخالفات متنوعة في حملة اليوم الواحد جنوب الأقصر...صور
تحرير 205 مخالفات متنوعة في حملة اليوم الواحد جنوب الأقصر...صور
تحرير 205 مخالفات متنوعة في حملة اليوم الواحد جنوب الأقصر...صور
تحرير 205 مخالفات متنوعة في حملة اليوم الواحد جنوب الأقصر...صور
تحرير 205 مخالفات متنوعة في حملة اليوم الواحد جنوب الأقصر...صور
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| الأهلي مهدد بفقدان 3 نجوم أمام الزمالك.. سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي .. وكومان مدربا لبرشلونة

اتحاد الكرة: إلغاء قرار انسحاب المصري أمام الإسماعيلي.. وتحديد موعد جديد للمباراة

الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد

حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلم

أنباء عن إسقاط طائرة تركية ومصرع طاقمها في العراق

لعشاق المغامرة والإثارة.. شركة يابانية تتيح فرصة زيارة "منزل مسكون" من داخل السيارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة

لعشاق المغامرة والإثارة.. شركة يابانية تتيح فرصة زيارة "منزل مسكون" من داخل السيارة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة