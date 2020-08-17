تحرير 205 مخالفات متنوعة في حملة اليوم الواحد جنوب الأقصر...صور

شنت مديرية أمن الاقصر ، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اليوم الأثنين، حملة اليوم الواحد بشوارع المدينة .





وذلك لضبط التجار المخالفين وفرض الرقابة المرورية والتموينية، وفض الباعة الجائلين.





قاد الحملة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، ومحمد سيد سليمان، رئيس مدينة اسنا ،

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وقال، محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 205 مخالفة متنوعة بشارع أحمد عرابي والشوارع المجاورة له، تنوعت ما بين مخالفات إشغال طريق ومخالفات تموينية ومخالفات مرورية، وإدارة منشأت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية،وفض الباعه الجائلين.





ياتى ذلك فى اطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر لرؤساء المدن بضرورة ضبط الشارع الاقصري .