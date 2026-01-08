قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
كاف يعيد ذكريات صدام حسام حسن مع مدرب كوت ديفوار في كان 2006
بكين: استعداد الصين لتعميق العلاقات الاقتصادية مع فنزويلا يظل دون تغيير
عادل حقي: ما عنديش ولاد وبنت أخويا هي اللي اتوفت
قطـ.ع الرءوس.. محاكمة سوري بألمانيا بتهمة الضلوع في جرائم ارتكبها داعش
قناة cbc تفتتح عام 2026 بإعادة عرض مسلسل «ما تراه، ليس كما يبدو»

سعيد فراج

تبدأ قنوات CBC عرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو: اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال عرضه الأول على الشاشات والمنصات الرقمية.

ومن المقرر أن يُذاع المسلسل يوميًا في تمام السابعة مساءً، من الأحد إلى الخميس، في إطار خطة القناة لافتتاح خريطتها الدرامية لعام 2026، عبر إعادة تقديم الأعمال التي حققت صدى جماهيريًا واسعًا قبل انطلاق موسم دراما رمضان.

وتستهل CBC إعادة العرض بحكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، وخالد أنور،  ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، على أن تُعرض باقي حكايات المسلسل تباعًا خلال الأسابيع التالية.

يُذكر أن مسلسل «ما تراه، ليس كما يبدو» يتكوّن من 7 حكايات منفصلة، تُعرض كل حكاية في 5 حلقات، بفِرق عمل مختلفة على مستوى التمثيل والتأليف والإخراج، وهو من إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية واسعة خلال عرضه الأول.

يضم العمل سبع حكايات هي: فلاش باك – بتوقيت 2028 – Just You – هند – الوكيل – ديجافو – نور مكسور.

وتمنح إعادة العرض جمهور CBC فرصة جديدة لمتابعة الحكايات التي أثارت جدلًا وتفاعلًا واسعًا، خاصة مع تنوع موضوعاتها واعتمادها على عنصر المفاجأة والتشويق، تحت الشعار الذي لخص تجربة العمل: «ليس كل ما تراه هو الحقيقة».

