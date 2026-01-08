قناة cbc تفتتح عام 2026 بإعادة عرض مسلسل «ما تراه، ليس كما يبدو»

تبدأ قنوات CBC عرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو: اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال عرضه الأول على الشاشات والمنصات الرقمية.

ومن المقرر أن يُذاع المسلسل يوميًا في تمام السابعة مساءً، من الأحد إلى الخميس، في إطار خطة القناة لافتتاح خريطتها الدرامية لعام 2026، عبر إعادة تقديم الأعمال التي حققت صدى جماهيريًا واسعًا قبل انطلاق موسم دراما رمضان.

وتستهل CBC إعادة العرض بحكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، وخالد أنور، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، على أن تُعرض باقي حكايات المسلسل تباعًا خلال الأسابيع التالية.

يُذكر أن مسلسل «ما تراه، ليس كما يبدو» يتكوّن من 7 حكايات منفصلة، تُعرض كل حكاية في 5 حلقات، بفِرق عمل مختلفة على مستوى التمثيل والتأليف والإخراج، وهو من إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية واسعة خلال عرضه الأول.

حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يضم العمل سبع حكايات هي: فلاش باك – بتوقيت 2028 – Just You – هند – الوكيل – ديجافو – نور مكسور.

وتمنح إعادة العرض جمهور CBC فرصة جديدة لمتابعة الحكايات التي أثارت جدلًا وتفاعلًا واسعًا، خاصة مع تنوع موضوعاتها واعتمادها على عنصر المفاجأة والتشويق، تحت الشعار الذي لخص تجربة العمل: «ليس كل ما تراه هو الحقيقة».