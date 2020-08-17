الأزهر: يجب غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب.. فيديو

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في طهارة

ونجاسته، فجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة يرون أنه نجس كلية لعابه وشعره، أما عامة الحنفية، قالوا بأن الكلب طاهر إلا أن لعابه ومرطباته نجسة، أما المالكية فقالوا بطهارة الكلب.