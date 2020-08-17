الأزهر: يجب غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب.. فيديو

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن استخدام الكلب للحراسة والصيد، هذا جائز ولا حرج فيه.
وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف، على فيس بوك، أن اقتناء الكلب للتربية أو اللعب، فلا يوجد أحد من العلماء أفتى بجواز ذلك.
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وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في طهارة الكلب ونجاسته، فجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة يرون أنه نجس كلية لعابه وشعره، أما عامة الحنفية، قالوا بأن الكلب طاهر إلا أن لعابه ومرطباته نجسة، أما المالكية فقالوا بطهارة الكلب.
وأشار إلى أن من ولغ الكلب في إنائه فعليه أن يطهره سبعا، كما ورد في الحديث الشريف "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب" وهذا التطهير لا خلاف عليها بين العلماء.