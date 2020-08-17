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مشاهد من حرائق الغابات بكاليفورنيا ومحاولات فرق الإطفاء السيطرة عليها.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:38 م
حرائق الغابات بكاليفورنيا
حرائق الغابات بكاليفورنيا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها تواصل فرق الإطفاء عملية الإخماد والسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت وسائل الإعلام بانتشار الحريق بسرعة جراء ظروف مناخية جافة، في حين لا يزال أكثر من أربعة آلاف وخمسمئة مبنى مهددا إثر الحرائق.

وأعلنت سلطات مقاطعة ريفيرسايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو 8 آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم جراء اندلاع حرائق في الغابات ببلدة شيري فالي التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرق لوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن الحريق - الذي امتد إلى نحو 12 ألف فدان - تسبب في تدمير 3 مبان حتى الآن، وأبلغت السلطات 7800 شخص بضرورة إخلاء نحو 2600 مسكن.
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