مشاهد من حرائق الغابات بكاليفورنيا ومحاولات فرق الإطفاء السيطرة عليها.. فيديو

تواصل فرق الإطفاء عملية الإخماد والسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت وسائل الإعلام بانتشار الحريق بسرعة جراء ظروف مناخية جافة، في حين لا يزال أكثر من أربعة آلاف وخمسمئة مبنى مهددا إثر الحرائق.

وأفادت وسائل الإعلام بانتشار الحريق بسرعة جراء ظروف مناخية جافة، في حين لا يزال أكثر من أربعة آلاف وخمسمئة مبنى مهددا إثر الحرائق.

وأعلنت سلطات مقاطعة ريفيرسايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو 8 آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم جراء اندلاع حرائق في الغابات ببلدة شيري فالي التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرق لوس أنجلوس.



