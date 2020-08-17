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فن

انتظروا أنا راجع لـ هيب هوب .. أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره صورا جديدة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:35 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة صور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 وكتب أحمد الفيشاوي معلقا على الصور: انتظروا الڤيديو ولي اللي مستنين أنا راجع لـ الهيب هوب سيين.


و كان قد روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد "الحارث" بعد الانتهاء من تصويره، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة على منصة شاهد.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

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يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.
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