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محافظات

مميزات كثيرة ومشاكل يمكن حلها.. تحويل التاكسي الأصفر للعمل بالغاز الطبيعي في الإسكندرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
يُعد تاكسي الإسكندرية، ذو اللونين الأصفر والأسود، من أهم معالم المحافظة الساحلية، حيث يتميز بلونه الشهير منذ عشرات السنين، ويعتبر علامة مسجلة لكل مواطني الإسكندرية وزائريها.

وخلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع "الأسمرات 3"، أعلن الرئيس السيسي بتحويل السيارات المتقادمة لتعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن تكلفة تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي يكلف 8 مليارات جنيه، ومنوهًا إلى أنه يجب تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم من بنزين إلى غاز طبيعي.

وشدد الرئيس السيسي، على أن وزارة الداخلية والدولة من حقهما ترخيص السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي في توقيت محدد، موضحًا أنه لن يتم ترخيص السيارات الجديدة سوى بالغاز الطبيعي، قائلا: "هذا حق الدولة".

وقال علاء عادل عيسى، رئيس اللجنة النقابية لعمال النقل البري بالإسكندرية، لصدى البلد، والتي تشمل كل سائقي التاكسي والميكروباص، إن الغاز أفضل بكثير من البنزين من حيث التكلفة، فهو يوفر كثيرًا على السائق مقارنة بالبنزين، ولكن يتعين توفير محطات خدمة على نطاق اوسع وأكثر انتشارا.

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وأشار عيسى إلى أن مدينة الإسكندرية يوجد بها أربع محطات تعبئة غاز وهذا عدد غير كافي لخدمة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حيث أن أغلبية سيارات التاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، حوالي 70% من السيارات.

واشتكى فتحي محمد، أحد سائقي التاكسي، يعمل بالغاز، من قلة محطات تموين الغاز بالمحافظة، حيث يستغرق السائقون وقتًا كثيرًا يصل إلى الساعتين لتعبئة السيارة بالغاز، مشيرًا إلى أن الغاز يوفر كثير، فلتر الغاز يتكلف 3.5 جنيه، بينما لتر البنزين 7 جنيه، أي نصف التكلفة، وبحسبة بسيطة فإن الغاز تقريبًا يوفر حوالي 18 ألف جنيه سنويًا.

وحول تأثير الغاز على الموتور، اضاف فتحي إن السيارة تعمل بالغاز منذ سنة ونصف وحالة الماتور جيدة، وحتى لو اضطررنا إلى عمل عَمرة" للموتور، فالمبلغ الكبير الذي يتم توفيره يكفي لشراء ماتور جديد وليس مجرد صيانة له.

وبشأن المدة المستغرقة لتحويل العربية إلى غاز، أشار فتحي، إن العملية لا تستغرق أكثر من أربع ساعات، وبعدها يتم تعبئة السيارة بالغاز مجانًا لأول مرة وتجربة السيارة للتأكد من سير السيارة بأمان وعدم وجود مشاكل في تحويل السيارة إلى الغاز.

وأشار طاهر فوزي، سائق تاكسي، يعمل بالبنزين، إلى أن هناك بعض المشاكل في تحويل السيارات الحديثة التي تعمل بالحقن، نظرًا لعدم وجود بعض قطع الغيار لدى الشركة التي تقوم بالتحويل، مطالبًا بتوفير هذه القطع حتى لا تسبب هاجسًا لدى بعض السائقين، ويتم التحويل بنجاح.

وأكد فوزي أنه يفكر جديًا في تحويل سيارته لتعمل بالغاز الطبيعي، نظرًا لنجاح التجربة مع عدد كبير من زملائه، فضلًا عن الأموال التي يتم توفيرها والتي تصل إلى الضعف تقريبًا، وعدم تأثيرها الكبير على حالة الموتور.

وطلب عادل عيسى، رئيس اللجنة النقابية لعمال النقل البري بالإسكندرية، من مؤسسات الدولة المعنية وبنوكها الوطنية توفير دعم ملاك السيارات الأجرة جميعا وليس التاكسي العداد وحده لتشجيعهم على الإحلال والتجديد لترشيد استهلاك الوقود.
مميزات كثيرة ومشاكل يمكن حلها.. تحويل التاكسي الأصفر للعمل بالغاز الطبيعي في الإسكندرية
مميزات كثيرة ومشاكل يمكن حلها.. تحويل التاكسي الأصفر للعمل بالغاز الطبيعي في الإسكندرية
مميزات كثيرة ومشاكل يمكن حلها.. تحويل التاكسي الأصفر للعمل بالغاز الطبيعي في الإسكندرية
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