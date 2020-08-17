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رياضة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام أسوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق اليوم استعدادا لمواجهة أسوان في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها التاسعة على ستاد القاهرة

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول
خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو
خط الهجوم : جونيور أجايي

ويجلس على دكة البدلاء على لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان واليو ديانج واليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد هاني وعربي بدر.

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