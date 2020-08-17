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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من ماسبيرو بعد غد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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صدى البلد
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من الدور السابع بماسبيرو، بعد غد الأربعاء الموافق  19 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهت أمس الأحد ، من الفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع ونتائج فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى تلقتها من اللجان العامة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية يوم الأربعاء المقبل.

كما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من استلام جميع نتائج الحصر العددى لـ 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، والتى تضمنت أعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وما حصل عليه كل مرشح، بجانب الأوراق الانتخابية من محاضر الاقتراع والفرز.
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