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أخبار العالم

القوات الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى بعد إطلاق نار على فلسطيني

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت أبواب المسجد الأقصى واعتدت على المصلين، بعد أنباء عن محاولة طعن بالقرب من باب حطة بالقدس المحتلة.


وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة أفادت بوجود اشتباه بوقوع حادث طعن بالقرب من باب الاسباط، في البلدة القديمة في القدس. وبحسب الإعلان ، تم تحييد المشتبه به.


وتشهد الأجواء بين إسرائيل وقطاع غزة حالة من التوتر المتصاعد في ظل تكثيف الجيش من قصفه لمواقع وأهداف في القطاع، فيما يواصل المتظاهرون إطلاق "البالونات الحارقة" صوب المستوطنات المحاذية للقطاع.


وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم تسجيل 42 حريقًا اليوم بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع اليوم.
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