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أخبار البلد

عبدالمجيد: دفعة جديدة من الكحول والكمامات المخفضة بنقابة الصحفيين غدا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، توفير دفعة جديدة من الكحول والكمامات المخفضة، من مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربي.

وقال عبدالمجيد، إنه سيتوافر عبوات كمامات جراحية انتاج مصنع قادر، سعر العلبة ٣٠ جنيهًا، وتحوي ١٠ كمامات مغلفة ومعقمة.

وأضاف عبدالمجيد، أنه سيتم توفير كمامات n95 كب، مخفضة بسعر ١٠ جنيهات فقط للقطعة، فيما يتوافر كحول ٧٠٪؜ سعة العبوة لتر بسعر ٨٠ جنيهًا للتر، كما يتوافر واقي الوجه بسعر ٤٠ جنيهًا للقطعة.
 
وشدد عبدالمجيد على أن ذلك، يأتي في ضوء مواصلة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، للشق الوقائي، وتوفير كافة مستلزمات الوقاية التي يطلبها الزملاء، إلى جانب جهودها في الشق العلاجي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وما سبقه ومن إصلاحات هيمليك وجذرية في مشروع العلاج.
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