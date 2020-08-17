عبدالمجيد: دفعة جديدة من الكحول والكمامات المخفضة بنقابة الصحفيين غدا

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، توفير دفعة جديدة من الكحول والكمامات المخفضة، من مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربي.





وقال عبدالمجيد، إنه سيتوافر عبوات كمامات جراحية انتاج مصنع قادر، سعر العلبة ٣٠ جنيهًا، وتحوي ١٠ كمامات مغلفة ومعقمة.





وأضاف عبدالمجيد، أنه سيتم توفير كمامات n95 كب، مخفضة بسعر ١٠ جنيهات فقط للقطعة، فيما يتوافر كحول ٧٠٪؜ سعة العبوة لتر بسعر ٨٠ جنيهًا للتر، كما يتوافر واقي الوجه بسعر ٤٠ جنيهًا للقطعة.