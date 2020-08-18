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اقتصاد

الحكومة دفعت نصف الفاتورة .. انتعاش قطاع المطاعم البريطاني

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:05 ص
قطاع المطاعم البريطاني
قطاع المطاعم البريطاني
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قسم الاقتصاد
نجح الإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية والقاضي بدفع نصف فاتورة المطاعم لتحفيز الناس على ارتيادها، في تنشيط هذا القطاع الذي تضرّر كثيرًا جرّاء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، على ما لاحظت دراسة نشرت الإثنين.

وأفاد مركز الدراسات الاقتصادية بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المطاعم من الإثنين إلى الأربعاء وهي الأيام التي يسري فيها العرض، ارتفع في الأسبوعين الأولين من أغسطس بنسبة 26,9٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.

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في المقابل، تراجع الإقبال على المطاعم بنسبة 21,3٪ من الخميس إلى الأحد، بحسب المركز الذي استند في دراسته على بيانات موقع الحجوزات الإلكتروني Open Table، أما بالنسبة إلى الأسبوع بأكمله، تراجع الانخفاض إلى 7,1%، في حين أنه وصل إلى 28,2% قبل بدء العمل بهذا الإجراء.

ورأت الباحثة الاقتصادية في المركز نينا سكيرو أن مبادرة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك "حققت نجاحًا"، ويندرج هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحت شعار  "كل في الخارج للمساعدة" ضمن سلسلة إجراءات أعلنها سوناك في مطلع الصيف لإعادة إطلاق الاقتصاد البريطاني الذي تضرّر إلى حدّ كبير جرّاء الجائحة.

ويقضي هذا الإجراء بدعم 50% من فاتورة بحدّ اقصى هو عشرة جنيهات استرلينية (13 دولارًا) للشخص الواحد، من أيام الإثنين إلى الأربعاء خلال شهر أغسطس، وتبلغ تكلفة تمويل هذا الدعم 500 مليون جنيه، ويهدف لمساعدة قطاع المطاعم الذي يعمل فيه 1,8 مليون شخص في بريطانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء شمل خلال الأسبوع الأول من أغسطس دعم 10,5 ملايين وجبة في المطاعم، وانعكست الحركة في قطاع المطاعم على مجمل نشاط الأسواق والمحال التجارية في وسط المدينة خلال هذا الأسبوع، إذ ازداد الإقبال عليها بنسبة 18,9% بعد الساعة السادسة مساء بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة 9,6%  في وقت الغداء.

وشهد قطاع المطاعم انهاء خدمات 22 ألف موظف منذ بداية السنة، أي ضعف عدد الذين تم صرفهم خلال سنة 2019 بأكملها، على ما كشفت أخيرًا دراسة لمركز الدرسات المتعلقة بتجارة التجزئة المتخصص في التجارة.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن 1467 مطعمًا أقفلوا، أي بارتفاع قدره 59,1% بالمقارنة مع تلك التي أقفلت خلال 2019 بأكملها، وأعلنت شبكة المطاعم الإيطالية "بيتزا إكسبرس" مثلًا إعادة هيكلة تم بناء عليها تسريح 1100 موظف.

ويضاف ذلك إلى طلبات إشهار إفلاس أودعتها مطاعم "كارلوتشيوز" الإيطالية ومطعم "بايرون" للهمبرغر ومجموعة "كاجوال داينينغ غروب" التي تملك شبكتي "كافيه روج" و"بيلا إيطاليا".
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