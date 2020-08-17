خطوات متسارعة في العلاقة بين الإمارات وإسرائيل.. نتنياهو يغازل العرب على شاشة سكاي نيوز.. رئيس الموساد يصل أبوظبي.. اتفاقات تجارية وعلمية بين الجانبين.. ووزير إماراتي يلتقي موقعا إخباريا إسرائيليا

نتنياهو يطل للمرة الأولى في لقاء على قناة سكاي نيوز

نتنياهو: التطبيع سوف يستمر والشعوب كرهت العنف والحرب

رئيس الموساد يصل الإمارات تمهيدا للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات

شركات إسرائيلية وإماراتية تبدأ جني ثمار الاتفاق بين البلدين





انطلق قطار مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل بسرعة شديدة، وشهدت الأيام منذ الإعلان عن الاتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين خطوات متسارعة للمضي قدما في هذا الاتجاه.





فقد وصل رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم الاثنين، إلى الإمارات، تمهيدا للتوقيع على اتفاق مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.





وكان يوسي كوهين بالإضافة لأطراف إسرائيلية أخرى لعب دورا فاعلا في الخطوات التي سبقت الإعلان عن التوصل لاتفاق لمباشرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، زار كوهين الإمارات عدة مرات قبل الإعلان عن الاتفاق الذي أيدته العديد من الدول العربية والأوروبية.





في السياق ذاته، استضافت قناة "سكاي نيوز عربية"، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأول مرة على شاشتها، وتأتي هذه المقابلة بعد الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل برعاية أمريكية.





وقال نتنياهو إن إسرائيل ستقوم بتنظيم ترتيبات للمسلمين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. وأَضاف: "تعاوننا مع الإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة"، لافتا إلى أن "تعاون إسرائيل والإمارات في الأبحاث الخاصة بكوفيد 19 سيساعد في مواجهة هذا الوباء دوليا".





وأكد نتنياهو أن الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول المتقدمة في المنطقة، مشددا على أن الشعوب في المنطقة ملت من الحروب والصراعات. وفيما يخص الموقف الإيراني، قال نتنياهو إنه ليس مفاجئا أن تعترض إيران على معاهدة السلام، وتابع، آن الأوان أن ينتشر السلام، واليهود والمسلمون يريدون السلام.





واستطرد قائلا إن معاهدة السلام مع الإمارات ستساهم في مستقبل أفضل للمنطقة نتيجة تعاوننا في المجالات الحيوية، وأن المستقبل سيكون للدول المتقدمة في التكنولوجيا وريادة الأعمال. مشددا على أن الإمارات شريك حقيقي لإرساء السلام في المنطقة ونواجه تحديات مشتركة.





وقال نتنياهو في بداية حديثه: "السلام عليكم"، مضيفا أن الاتفاق مع الامارات يكتسب أهميته من كون الإمارات بطلة في ريادة الأعمال، مؤكدا أن الاتفاقية مع الإمارات ستستهم في إرساء السلام، لافتا إلى أن كثيرين في العالم العربي يدعمون هذه الخطوة.





وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تطور الإمارات في قطاعات كثيرة سيدعم التعاون المشترك، ونحن ندفع بالسلام إلى الأمام بهذه الاتفاقية. وشدد نتنياهو على أن هناك تحول كبير في مواقف الدول العربية من إسرائيل، وقال: "توسيع دائرة السلام هي أولويتنا في الوقت الحالي".





ومن الجانب الإماراتي، أجرى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، مقابلة مع موقع والا الإخباري الإسرائيلي، هي الأولى أيضا من نوعها، وأشار فيها إلى أن الإمارات راغبة في المضي قدما بتعزيز العلاقات مع إسرائيل، مشددا على ضرورة التزام نتنياهو بالاتفاق بين الجانبين بشأن وقف خطة ضم الأراضي من الضفة الغربية.





وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، وقعت شركة فلوريستم الإسرائيلية على مذكرة تفاهم مع المركز الطبي للخلايا الجذعية في ابو ظبي. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن مركز الخلافات الجزعية هو مركز طبي متخصص في علاج الخلايا وطب استحداثي، لافتة إلى أن التعاون يهدف إلى تلاقح الخبرات ما يمكن تطوير علاجات باستخدام الخلايا الجذعية للعديد من الحالات المرضية.





كما وقعت شركة أبيكس الإماراتية اتفاقا تجاريا استراتيجيا، في العاصمة أبوظبي، مع مجموعة تيرا الإسرائيلية سعيا لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.





وقالت الوكالة إن الاتفاق يهدف إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى تطوير جهاز فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.





وخلال مراسم التوقيع، قال رئيس مجلس إدارة أبيكس، خليفة يوسف خوري: "يسعدنا أن نبدأ التعاون مع مجموعة تيرا الإسرائيلية والذي يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية لما فيه المنفعة والخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا".





كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، السبت الماضي، عن أول صفقة تجارية بين شركة إٍسرائيلية ونظيرتها الإماراتية بعد إعلان اتفاق مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات. وأوضحت القناة أن شركة "بو آند بو" الإسرائيلية من المقرر أن توقع غدا الأحد، على اتفاق توزيع مع شركة إماراتية، لافتة إلى أن الصفقة خرجت إلى حيز التنفيذ بعد اتصالات سرية ثم الإعلان عن تطبيع العلاقات.





وتتخصص الشركة الإسرائيلية بو آند بو في مجال انتاج اجهزة اللياقة البدنية للصالات الرياضية والمستشفيات، وستوقع اتفاق مع شركة إماراتية لتوزيع منتجاتها في كل أنحاء البلاد، حيث تتوقع الشركة مبيعات تقدر بنحو مليون دولار خلال العام الأول.





وأوضحت القناة 12 أن المفاوضات الأولية بين الشركتين جرت خلال الأسابيع الماضية عن طريق طرف ثالث، وبعد إعلان مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تم تمهيد الطريق للتوقيع على الصفقة، لافتة إلى أن الطرف الثالث هو رجل الأعمال والمستثمر في مجال الهاي تك، زيف تامير.





وتقع الشركة الإسرائيلية في روش هاعين وتم تأسيسها في 2015، وتقوم بتوزيع منتجاتها في دول العالم عبر 25 موزعا.



