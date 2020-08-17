وزير التعليم العالي: الاتفاق مع الجامعات الخاصة على إعادة النظر في المصاريف الدراسية في ظل جائحة كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، إنه يتم العمل بنظام التعليم الهجين وهو الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه وبين التعليم عن بعد.





وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" انتهينا من دراسات ونموذج للتعليم الهجين يوم السبت الماضي وتم اعتماد هذا النظام الهجين".





وتابع خالد عبد الغفار:" تم الاتفاق على انه خلال 30 يوم مطلوب من كل جامعة وكلية وضع نموذج لها يتماشى مع التعليم الهجين ومنها وجود الطلاب في الحرم الجامعي في أوقات مختلفة على مدار اليوم ".





واكمل خالد عبد الغفار:" اجتمعنا مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وتم الاتفاق مع رؤساء الجامعات لإعادة النظر في المصاريف الدراسية نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم".





ولفت خالد عبد الغفار:" خلال هذا العام سنفتح جامعة الجلالة والملك سلمان والعلمين لاستقبال طلاب من خلال تلك الجامعات المتميزة والذكية التي تحاكي كل جامعات العالم .





وتابع خالد عبد الغفار:" اتفاقيات دولية يتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة ينتج عنها شهادات مزدوجة من الجامعة في مصر ومن جامعة في الخارج ".



