AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم العالي: افتتاح جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين أمام الطلاب هذا العام

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:32 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
Advertisements
هاني حسين
قال  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن  الرئيس السيسي أصدر قرارا بإنشاء 4 جامعات جديدة هي جامعة الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة.


وأضاف  خالد عبد الغفار  في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه خلال هذا العام سنفتح جامعات  الجلالة والملك سلمان والعلمين لاستقبال الطلاب، وهى جامعات متميزة وذكية  تحاكي كل جامعات العالم .


وتابع عبد الغفار:" اتفاقيات دولية يتم الانتهاء منها خلال الأيام  المقبلة ينتج عنها شهادات مزدوجة  من  الجامعة في مصر ومن جامعة في الخارج".


وأشار :" 250 برنامجا في الجامعات الجديدة وهناك تجهيزات معملية وإنشائية  لاستيعاب الطلاب في تعليم متميز ".


وأكمل خالد عبد الغفار:"  الدولة المصرية تستثمر مليارات الجنيهات في إنشاء الجامعات الجديدة والمؤسسات التعليمية قادرة على بناء انسان عصري ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: انتظام امتحانات 40 ألف طالب في 80 كلية ب 18 جامعة في أنحاء الجمهورية

وزير التعليم العالي ونظيره الأردني يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الرئيس يتابع تطوير منظومة التعليم العالي.. توجيهات بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.. وعبد الغفار: إنشاء جامعات أهلية جديدة بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية

موافقة الرئيس على إنشاء 4 جامعات أهلية والتجربة المصرية مع الشباب.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

المجلس الأعلى للجامعات يوجه رسالة شكر وعرفان للرئيس السيسي على دعمه لمنظومة التعليم

الحد الأدني لكليات الجامعات الجديدة أقل بنسبة 5%.. وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يحسم الجدل حول أزمة تجديد أوباما للزمالك

أخبار الرياضة| الأهلي مهدد بفقدان 3 نجوم أمام الزمالك.. سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي .. وكومان مدربا لبرشلونة

فيروس كورونا موجود.. مستشار الرئيس للصحة: الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية الشتاء

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

عودة صلاة الجمعة بالمساجد.. وكيل النواب يكشف توصية "دينية البرلمان" لوزارة الأوقاف

نقل الفنانة عايدة كامل إلى المستشفى .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

غير الأمراض المزمنة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا