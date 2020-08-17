وزير التعليم العالي: افتتاح جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين أمام الطلاب هذا العام

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الرئيس السيسي أصدر قرارا بإنشاء 4 جامعات جديدة هي جامعة الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة.









وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه خلال هذا العام سنفتح جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين لاستقبال الطلاب، وهى جا معات متميزة وذكية تحاكي كل جامعات العالم .









وتابع عبد الغفار:" اتفاقيات دولية يتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة ينتج عنها شهادات مزدوجة من الجامعة في مصر ومن جامعة في الخارج".









وأشار :" 250 برنامجا في الجامعات الجديدة وهناك تجهيزات معملية وإنشائية لاستيعاب الطلاب في تعليم متميز ".







