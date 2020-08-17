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تعليم

بتكلفة 130 مليون جنيه .. عماد عتمان: المبنى الرئيسي بهندسة طنطا يدخل الخدمة نهاية العام

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:01 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أحمد على
أعلن الدكتور عماد عتمان ، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، عن تعلية المبنى الرئيسي بكلية الهندسة بتكلفة  130 مليون جنيه ، وذلك بإضافة 3 أدوار جديدة لخدمة العملية التعليمية والبحثية.


جاء ذلك خلال زيارته اليوم لكلية الهندسة لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع ، برفقة الدكتور الرفاعي مبارك نائب وئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين وكيل كلية الهندسة واستشاري المشروع .

وأوضح الدكتور عماد عتمان، أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع بما يضمن دخوله الخدمة نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل 3 أدوار جديدة تضم 56 فصلا دراسيا ، و 24 غرفة لأعضاء هيئة التدريس، الي جانب 4 مدرجات وصالات للرسم الهندسي و 6 مصاعد .
بتكلفة 130 مليون جنيه .. عماد عتمان: المبنى الرئيسي بهندسة طنطا يدخل الخدمة نهاية العام
بتكلفة 130 مليون جنيه .. عماد عتمان: المبنى الرئيسي بهندسة طنطا يدخل الخدمة نهاية العام
بتكلفة 130 مليون جنيه .. عماد عتمان: المبنى الرئيسي بهندسة طنطا يدخل الخدمة نهاية العام
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