طفل العجانة.. مواطن يستغيث بوزارة الصحة لعلاج أخيه

ناشد المواطن عبدالله مصطفى شحات، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، علاج شقيقة الطفل محمود الذي أصيب بعد إلقاء صاحب مخبز له داخل عجانة الخبز، بقرية سلوا بحرى بأسوان، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما .





ويقول فى رسالته : أن الطفل استغرق داخل «العجانة» وقت حوالي 10 دقائق، ما أدى إلى إصابته بشلل رباعي بسبب الكسر في الفقرة السادسة والسابعة وقطع الحبل الشوكي، وكسر بالكتف الأيمن وكسور بالجسم.





ناشد المسئولين بوزيرة الصحة، بحل مشكلة أخيه ومساعدتهم في علاجه، حيث إنه تاكد من أن أخيه سيعيش بقية حياته مصاب بشلل رباعي .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



