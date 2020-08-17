الطفل المعتدى عليه بأسوان يفجر مفاجأة فى واقعة إلقائه بـ"عجانة فرن"

فجر محمد مصطفى ، الطفل المعتدى عليه، مفاجأة فى واقعة الاعتداء عليه بأسون والقاءه في عجانه أحد الافران.





وقال "عبد الرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " التاسعة "، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، ، أن :"الجانى رمانى فى الفرن قبل ذلك وشغلها عليا وسابنى ومشى"، لافتًا إلى أنه أصيب بشلل كامل ويتلقى العلاج الآن بالمستشفى، وتابع:" أنا عاوز اتعالج وأمشى على رجليا تانى ..واللى غلط لازم يتحاسب".





وأضاف الطفل، قائلًا :"رمانى فى العجانة وشغلها وسابنى ومشى، ولما استنجدت بالآخرين جاء العاملون وأخرجونى".





واستكمل الطفل المعتدى عليه:"انا معملتش ليه أى حاجة..ولو هزار أنا مش بهز فى الشغل أصلًا..ده قاصد يموتنى"، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت فى تمام الساعة الثانية فجرًا،كون يعمل ليلًا بالمخبز.





من جانبه قال خال محمد عبد الرازق، خال الطفل المعتدى عليه، إن أبن شقيقته متفوق فى الدارسة ويعمل ليلًا من أجل مساعدة أسرته، كون والده متزوج من سيدة أخرى خلاف أمه، وتابع:"محمد فى الإعدادى ومتفوق وحقق درجات عاليه لكن الجانى دمر مستقبله".



