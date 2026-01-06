قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في ذكرى رحيل مها أبوعوف.. مسيرة فنية راقية وحضور هادئ

أ ش أ

تحل اليوم /الثلاثاء/ ذكرى رحيل الفنانة مها أبوعوف، الملقبة لدى الجماهير بـ«بنت الأكابر»، إحدى الوجوه التي امتلكت حضورا خاصا في السينما والدراما المصرية، وقدمت نموذجا للفنانة الهادئة التي تختار أدوارها بعناية، لتصل إلى جمهورها بصدق وبساطة ، بعيدا عن الضجيج وقريبة من القلوب.


ولدت مها أبو عوف في 28 نوفمبر عام 1956 بالقاهرة، بعد أسابيع قليلة من انتهاء العدوان الثلاثي على مصر، ونشأت في أسرة جمعت بين الانضباط العسكري وحب الفن، فوالدها هو الضابط والملحن أحمد شفيق أبوعوف، الذي تولى قيادة ما عرف بجيش التحرير الوطني بشمال القاهرة آنذاك ، بينما كان شقيقها الأكبر الفنان الراحل عزت أبو عوف أحد أبرز الداعمين لمسيرتها الفنية.


تخرجت مها أبو عوف في الجامعة الأمريكية، وبدأت مشوارها الفني من بوابة الغناء، حين شاركت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ، منال وميرفت في تأسيس فرقة «فور إم» الغنائية أواخر السبعينيات، والتي قدمت لونا موسيقيا مختلفا اعتمد في بداياته على إعادة تقديم الأغاني التراثية بروح عصرية ، مثل «الليلة الكبيرة»، «قولي ولا تخبيش»، قبل أن تطرح عددا من الألبومات التي لاقت رواجا واسعا ، من بينها «ليالي زمان»، «دبدوبة التخينة»، «مغنواتي»، «لا عجبك كده ولا كده» و«متغربين» ، و حققت الفرقة نجاحا فاق التوقعات، وامتد صداها إلى خارج القاهرة، لتجوب أنحاء الوطن العربي .


في مطلع عام 1981، تزوجت من الموسيقار وعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، بعد قصة حب واجهت بعض الاعتراضات بسبب فارق السن بينهما، إلا أن هذه الزيجة لم تدم طويلا، إذ توفي خورشيد في حادث سيارة بعد أشهر قليلة من الزواج ، وكانت حينها حاملا في شهرها الرابع، لكنها فقدت جنينها، لتدخل في حالة حزن شديدة أبعدتها عن الساحة الفنية قرابة ثلاث سنوات ، ثم تزوجت لاحقا للمرة الثانية من رجل أعمال خارج الوسط الفني، وأنجبت ابنها الوحيد "شريف" بعد رحلة طويلة استمرت نحو 15 عاما، وصفتها بأنها تجربة مستحيلة طبيا قبل أن تتحقق بإرادة الله ، ثم تزوجت للمرة الثالثة من عمر المنزلاوي .


ومع توقف نشاط فرقة «فور إم» واتجاه شقيقاتها لحياتهن الخاصة، قررت مها أبو عوف خوض تجربة التمثيل، فبدأت مشوارها السينمائي بفيلم "لا تظلموا النساء"، ثم واصلت حضورها في السينما والتليفزيون، لتصبح واحدة من أبرز ممثلات الأدوار الهادئة، خاصة أدوار الأم الطيبة والمرأة الرقيقة، وقدمت ما يزيد على 140 عملًا فنيا تنوعت بين السينما والمسرح والدراما.


من أشهر أعمالها السينمائية: "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"، "حالة حب"، "زي النهاردة"، "الفيل الأزرق 2" ، بينما تألقت دراميا في مسلسلات عديدة من بينها : "فارس بلا جواد"، "حضرة المتهم أبي"، "يتربى في عزو"، "الخواجة عبد القادر"، "الدايرة"، و"وعد إبليس"، الذي عرض عام 2022 وكان آخر ظهور لها على الشاشة.


رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا في ٦ يناير 2022 ، عن عمر ناهز 65 عاما، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع مرض السرطان، تاركة وراءها مسيرة فنية اتسمت بالرقي والبساطة ، واسما ارتبط في الوجدان الفني كإحدى الشخصيات التي صنعت حضورها بهدوء ، وظلت قريبة من قلوب جمهورها حتى اليوم.

ذكرى رحيل الفنانة مها أبوعوف بنت الأكابر السينما والدراما المصرية

