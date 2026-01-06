فى ذكراها.. قصة تهديد مها أبو عوف بالقتل وتعايشها مع الأشباح والعفاريت

تحل اليوم 6 يناير، ذكرى وفاة الفنانة مها أبو عوف، إذ ولدت في 28 نوفمبر عام 1956، ورحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2022، عن عمر يناهز الـ 65 عامًا.

آخر لقاء لـ مها أبو عوف

قالت الفنانة مها أبو عوف، في ذكري الفنان الراحل عزت أبو عوف، إن شقيقها كان إنسانا طيبا وقلبه حنين وعاطفي وخير جدًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية سابقة لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية دينا عبدالحكيم، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": "كان محبا للحياة ويقول أنا بجيب الفلوس علشان استمتع بها، وبكرة في علم الغيب علشان كده كان مبذرًا جدا ولكن استمتع بحياته وعمل كل اللي كان نفسه فيه".

وعن عودة فرقة الفور إم للغناء مجددًا، أكدت أنه كان هذا حلمه ولكنه لم يستطيع تحقيقه، وبعد رحيله مستحيل، مضيفة أنه من الممكن أن نعد فيلم عن قصة حياته ونجهز له الآن وهو ليس سيرة ذاتية.

وأكدت أن أكثر الشائعات التي أغضبته قبل رحيله كانت انتشار تصريحات على لسانه بأنه يوصي بحرق كل أفلامه، “وأنا أقول للجمهور هذا لم يحدث فهو كان يتباهى بكل دور قدمه وكان فنان متميز وله طابع خاص”.

مها أبو عوف وتهديدها بالقتل

وكشفت الفنانة الراحلة مها أبو عوف - في لقاء سابق لها ببرنامج العاشرة مساءً عبر قناة دريم الفضائية - أنها تعرضت للتهديد بالقتل عام 2011.

وقالت مها أبو عوف، إنها تلقت اتصالا من رقم مجهول يقوم بتهديدها بقتلها والنيل من نجلها الوحيد أيضًا، لذا قامت بإبلاغ الشرطة، "إلا أنهم عاودوا الاتصال بها مرة أخرى، لذا اضطررت إلى ترك منزلها والإقامة داخل أحد الفنادق، ليقوم مهددها بعد ذلك بالاختفاء بشكل كامل وقطع الاتصالات".

قصة العفاريت والاشباح بمنزل الزمالك

ومن ناحية اخرى حكت ميرفت أبو عوف قصة العفاريت والأشباح التى تسكن منزلهم فى الزمالك قائلة : إن فقدان الفنانة الراحلة مها أبو عوف سبب لهم حزن كبير فى قلوبهم، متابعة أن منزلهم فى الزمالك كان يسكن فيه رجل الأعمال شيكوريل ولكن تم قتله فى هذا المنزل وهذا المنزل الذي كانوا يسكنون فيه به "عفاريت وأشباح" وأرواح مسكونة، واستعانوا بشيخ لرقية المنزل.

وأضافت ميرفت أبو عوف خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية النهار، أن هذا المنزل كان من أشهر 100 بيت تسكنه العفاريت.

وأكدت "ميرفت أبو عوف" أن هذه الروح التى كانت تسكن منزلهم، غير مؤذية، مضيفة أنهم رأوا هذه الأشباح، وعائلتها مرت بفترة طويلة لم يرد أحد الاختلاط بهم أو زيارتهم.