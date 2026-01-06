رضا البحراوي يعلق علي فوز المنتخب: لو استمرينا بالروح دي هناخد البطولة

كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن سعادته بفوز منتخب مصر في دور الـ 16 على منتخب بنين بثلاثية مقابل هدف والتأهل لدور الـ 8 ببطولة أمم أفريقيا.

وكتب رضا البحراوي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ألف مليون مبروك لمصر ولرجاله مصر اللي لعبوا ماتش أسطوري .. لو استمرينا بالروح دي هناخد البطولة بإذن الله".

نجح منتخب مصر في تحقيق فوز كبير على حساب منتخب بنين بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أقيمت على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتقدم منتخب مصر أولًا في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، عبر تسديدة قوية من مروان عطية سكنت شباك حارس بنين، قبل أن ينجح الفريق البيني في إدراك التعادل في الدقيقة 81 بعد عرضية من الجبهة اليسرى لمنتخب مصر ارتطمت بأحمد فتوح، وتابعه جودويل دوسو داخل المرمى.