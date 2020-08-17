في مباراة الإصابات.. الأهلي يفوز 3-0 على أسوان في الدوري المصري





سجل هدف المباراة الأول فى الدقيقة التاسعة اللاعب الانجولي جيرالدو بعدما أرسل محمد مجدي "أفشة" عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن لتمر من الدفاع ويقابلها جيرالدو برأسية إلى شباك مسعد عوض حارس مرمى أسوان.





وفى الدقيقة 83 أضاف وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني الذي أرسها أرضية إلى وليد الذي استلم الكرة وسددها فى الشباك على يمين الحارس مسعد عوض.





وفى الدقيقة 94 من زمن المباراة سجل بادجي الهدف الثالث بعد تمرمية مميزة من عمرو السولية لينفرد بادجي المرمى ويضع الكرة فى الزاوية اليمني لحارس أسوان.





الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 56 فى صدارة ترتيب جدول الدوير الممتاز ، بينما تجمد رصيد أسوان عن النقطة 19 فى المركز الثالث عشر .





الشوط الأول..

بداية المباراة كانت بتنظيم لاعبي الأهلي هجمة مرتدة من عمل جماعي في الدقيقة 4 انتهت بتمريرة من أفشة إلى جيرالدو الذي انفرد وراوغ الحارس ليتعرض لعرقلة ويطالب الأحمر بركلة جزاء لكن الحكم أشار باستئناف اللعب.





وفي الدقيقة 9 أرسل محمد مجدي "أفشة" عرضية من داخل منطقة الجزاء لتمر من الدفاع ويقابلها جيرالدو برأسية إلى الشباك.





وانفرد مصطفى البدري في الدقيقة 17 بعد سباق سرعة مع أحمد فتحي عقب تلقي تمريرة خلف الدفاع ليسدد بيسراه كرة ردها القائم.





وحل ياسر إبراهيم بدلًا من محمود متولي في الدقيقة 23 بعد تعرض الأخير لإصابة خرج على إثرها باكيًا محمولًا على النقالة الطبية.





وحل المالي اليو ديانج بدلًا من أحمد الشيخ في الدقيقة 41 بعد تعرض الأخير لإصابة خرج على إثرها مع الجهاز الطبي للفريق الأحمر.





فريق أسوان وصل أكثر من مرة إلى منطقة جزاء الأهلي في محاولات لإدراك التعادل وسط حالة ارتباك دفاعي للفريق الأمر لكن لم ينجح الضيوف في استغلالها.





ورد القائم فرصة هدف رائع للأهلي في الدقيقة 45 بعد عمل جماعي مبهر بين لاعبي الأهلي بتمريرات قصيرة للأمام انتهى بتسديدة من أفشة على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائمة وذهبت بعيدًا عن الشباك.





الشوط الثاني:

بدأ الشوط بهدوء نسبي بين الفريقين إلى ان جاءت الدقيقة 52 أرسل أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركلة ثابتة على الجهة اليسرى لكنها ذهبت لأحضان الحارس مسعد عوض لتفقد خطورتها.





وعاد أسوان ليحاول من جديد إدراك هدف التعادل وسيطر على الكرة، وكاد أن يسجل من عرضية أبعدها الشناوي بصعوبة، في الدقيقة 70.

ومن ركلة ثابتة أرسل علي معلول عرضية في الدقيقة 78 إلى داخل منطقة الجزاء ليحولها عمرو السولية برأسية علت العارضة بقليل.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 84 بعد تمريرة من بادجي على الجهة اليمنى إلى محمد هاني الذي مرر داخل منطقة الجزاء إلى وليد سليمان ليستلم الكرة ويسدد بيسراه إلى الشباك.





بعدها انحصر اللعب فى وسط الملعب من جانب الفريقين حتى سجل اللاعب اليو بادجي الهدف الثالث بعد تمريرة مميزة من عمرو السولية لينفرد بادجي بالمرمى ويضع الكرة فى الزاوية اليمنى لحارس أسوان ,بعدعا اطلق الحكم طارق مجدي صافرته معلنا فوز النادي الاهلي بثلاثة أهداف دون رد.

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه أسوان بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز.