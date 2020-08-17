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بعد تقليل حجم رغيف الخبز.. التجارة الداخلية: دي المواصفات العالمية ومفيش زيادة في السعر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:15 م
رغيف خبز
رغيف خبز
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عبد الخالق صلاح
علق الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على تقليل حجم رغيف الخبز بعد قرار وزير التموين اليوم، قائلا «كان هناك أكثر من شكوى من المخابز من إنتاجية الشوال 100 كيلو»، موضحا أن الأمر يقتضي إلى تقليل الوزن.

وأضاف "عشماوي"، خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه «عزة مصطفى»، أن سعر الرغيف ارتفع في الفترة الماضية.

وتابع «مش عايز اظلم المخابز كان يجب النزول بالوزن؛ ورغيف الخبز الواحد يكلف الدولة 67 قرشا ويباع بـ 5 قروش فقط». 

واستطرد «تقليل الوزن فقط ولكن القيمة الغذائية ثانية ومتوسط حجم الخبز في دول العالم من 70 إلى 90 جرام ودي المواصفات العالمية».

واختتم عشماوي «مفيش زيادة في أسعار الخبز ولا تقليل في عدد الرفعة  للمواطن الواحد».
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