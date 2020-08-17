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رياضة

ترتيب الدوري المصري عقب ثلاثية الأهلي أمام أسوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:22 م
الدوري الصمري
الدوري الصمري
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محمد رشاد
عزز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصدره ترتيب الدوري المصري الممتاز بالفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف الأهلي كل من جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجي.

ورفع الأهلي رصيد لـ 56 نقطة في جدول ترتيب الدوري، بعد فوزه على أسوان اليوم.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان

1-الأهلي 56 نقطة.

2-الزمالك 38 نقطة.

3-المقاولون العرب 37 نقطة.

4-بيراميدز 36 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-سموحة 27 نقطة.

7-إنبي 26 نقطة.

8-الانتاج الحربي 24 نقطة.

9- الاسماعيلي 22 نقطة.

10-الجونة 21 نقطة.

11-المصري 20 نقطة.

12-حرس الحدود 19 نقطة

13-أسوان 19 نقطة.

14-طلائع الجيش 18 نقطة.

15-وادي دجلة 18 نقطة.

16-مصر للمقاصة 17 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 12 نقطة.
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