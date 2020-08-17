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زاهي حواس: كل الفراعنة أهلاوية .. والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر .. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:43 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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محمود محسن
أكد الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، أن هناك بردية أكدت أن كل الفراعنة أهلاوية، مشيرا إلى أن الزملكاوية هم من بنوا الهرم الأكبر.

وأضاف حواس خلال لقاء مع برنامج كل يوم عبر فضائية اون : أعشق الأهلي بشكل غير طبيعي وأحرص على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية.

وتابع وزير الأثار الأسبق إنه لأول مرة فى حياته يخرج فى لقاء تلفزيوني على الهواء، فى نفس توقيت مباريات الأهلى.

 وأشار حواس إلى أنه يعمل الآن على الانتهاء من  موسوعة "الأهرامات المصرية" التي تتضمن 8 أجزاء وتتعلق بكل ما يخص أهرامات مصر التي تصل لـ 128 هرما.
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