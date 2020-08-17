زاهي حواس: كل الفراعنة أهلاوية .. والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر .. فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، أن هناك بردية أكدت أن كل الفراعنة أهلاوية، مشيرا إلى أن الزملكاوية هم من بنوا الهرم الأكبر.





وأضاف حواس خلال لقاء مع برنامج كل يوم عبر فضائية اون : أعشق الأهلي بشكل غير طبيعي وأحرص على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية.





وتابع وزير الأثار الأسبق إنه لأول مرة فى حياته يخرج فى لقاء تلفزيوني على الهواء، فى نفس توقيت مباريات الأهلى.



