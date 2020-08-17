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ديني

مرصد الأزهر يطالب بوضع حد للعمليات الإرهابية لإنهاء هذا الكابوس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:36 م
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محمد شحتة
قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة القطلونية في 17 أغسطس عام 2017 تعتبر من أبشع الاعتداءات الوحشية التي تعرضت لها إسبانيا على مدار تاريخها الحديث بعد أحداث الحادي عشر من مارس بمدريد لعام 2004. 

وذكر مرصد الأزهر، أن قيادات حكومية وشعبية، أحيت، ذكرى الحادث وسط إجراءات أمنية مشددة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع المرصد: بالرغم من مأساوية الحادث وتأثيره السلبي فمن الواضح أن الجهود الأمنية في إسبانيا نجحت في التصدي للتنظيمات الإرهابية وكبحت جماح التطرف بشكل كبير، وهو ما وضعها في مقدمة الدول المتفوقة أمنيًا، وهو مؤشر لا بأس به يؤكد تفاعلها الإيجابي ويقظتها غير المسبوقة. 

من جانبه عبر مرصد الأزهر، عن أمله في وضع الجهود الدولية حدًا لتلك العمليات الإرهابية وأن ينتهي كابوس الجماعات الإرهابية التي تسعى في الأرض فسادا إلى الأبد.

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