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توك شو

استشاري مناعة: من المتوقع حدوث تحالف فيروسى بين كورونا والأنفلونزا الموسمية..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:25 ص
مجدي بدران استشاري
مجدي بدران استشاري الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
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قسم التوك شو
قال مجدي بدران استشاري الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الموجة الثانية لتفشى الأوبة لا تملك تعريف علمي واضح ومتفق عليه .

وأضاف خلال حواره فى برنامج "دائرة الحدث" المذاع على قناة "الحدث"، أن منظمة الصحة العالمية تعلن عن اقتراب موجة ثانية من تفشى وباء ال كوفيد 19 المشهور بالكورونا على الرغم من عدم إعلان اى دولة انتهائها من موجتها الأولى بحيث ووصولها لإحصائية الصفر من الإصابات.

وأشار الى أن الفيروس الموجود حاليًا غير الفيروس الذى ظهر فى الصين وغير الذى دمر إيطاليا بل هو أشد انتشارًا ولكن أقل فتكًا، نافيا وجود ما يسمى موجة ثانية وإنما هو موجة ارتدادية للفيروس للاستهانة به وعدم احترامه والالتزام الإجراءات الاحترازية الأزمة .

وأوضح أنه من الممكن حدوث طفرات غير معروفة أو متوقعة لفيروس كورونا الفترة القادمة، وتوقع حدوث تحالف فيروسى بين كورونا والانفلونزا الموسمية فى المناطق الباردة من العالم أملًا أن يكون ذلك بعيدًا عن مصر .

ونوه أن أعداد وفيات فيروس الأنفلونزا الموسمي حول العالم تصل إلى 500 ألف فى العام الواحد أما عن فيروس كورونا فتخطى النسبة بعدد 750 الف خلال 7 شهور، مضيفًا أن فئات المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمدخنين والحوامل هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا .
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