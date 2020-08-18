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فن

نيللى كريم تخضع لجلسة تصوير على البحر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:01 ص
نيللى كريم
نيللى كريم
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نيللى كريم مقطع فيديو لها أثناء تصوير جلسة تصوير لها على البحر وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وتحديدا الاستورى. 

يأتي ذلك بعدما نشرت نيللي كريم على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا لها مع الفنان آسر ياسين، مؤخرا، حيث قالت نيللي كريم: "قابلت آسر ياسين بالصدفة والتقطنا صورة ووضعتها على حسابى وكتبت عليها نلتقى قريبا، وقريبا لا يعنى هذا العام، نحن نفكر في جزء ثان من مسلسل بـ100 وش، ولكن الموضوع سيأخذ وقتا كبيرا، ولن يكون في رمضان القادم، من الممكن رمضان بعد المقبل".

يذكر أن كان يشارك نيللى كريم فى بطولة آخر أعمالها التليفزيونية وهم شريف الدسوقى ومصطفى درويش وعلا رشدى وتاليف عمرو الدالى واحمد انور. 

نيللى كريم تخضع لجلسة تصوير على البحر
نيللى كريم تخضع لجلسة تصوير على البحر
نيللى كريم تخضع لجلسة تصوير على البحر
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