نيللى كريم تخضع لجلسة تصوير على البحر

يأتي ذلك بعدما نشرت نيللي كريم على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا لها مع الفنان آسر ياسين، مؤخرا، حيث قالت نيللي كريم: "قابلت آسر ياسين بالصدفة والتقطنا صورة ووضعتها على حسابى وكتبت عليها نلتقى قريبا، وقريبا لا يعنى هذا العام، نحن نفكر في جزء ثان من مسلسل بـ100 وش، ولكن الموضوع سيأخذ وقتا كبيرا، ولن يكون في رمضان القادم، من الممكن رمضان بعد المقبل".



