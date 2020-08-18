جيرالدوا يحتفل بفوز الأهلي على أسوان.. شاهد

احتفل جيرالدوا لاعب النادي الأهلي بالفوز على فريق أسوان بثلاثية في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.





ونشر جيرالدوا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصورة له من المباراة وعلق عليها قائلا "احسنتم صنعا يا شباب ".





وحقق الأهلي الفوز على أسوان اليوم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.











