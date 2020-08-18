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فن

رانيا محمود ياسين توجه رسالة لـ متابعيها في أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:08 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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مصطفى كرم
شاركت الفنان رانيا محمود ياسين جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت رانيا محمود ياسين بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة "صباحكم خير ورضا ينعن الله". 

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.


مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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