بينهم 10 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 183 شابًا بدمياط

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط 183 شابًا بينهم 10 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شابًا ، كما تم توفير 28 فرصة عمل.





وأوضحت منى الاطروشى مدير المديرية في تقريرها الشهري للوزير عن ما تم انجازه خلال يوليو الماضي ، أن المديرية تلقت 18 شكوى عمالية منها 17 شكوي فصل ، تم تسوية 3 منهم، وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوي ومازال 10 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما تم استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لـ 177 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 182 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد ، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر، و18 مذكرة غلق إداري.





أما في مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 298 منشأة تفتيش دورى نهارى ، وإعادة التفتيش على 140 منشأة وتحرير محضرين لمخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 .