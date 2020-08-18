أماكن تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في الشرقية

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وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المبادرة على استعداد كامل لاستقبال سيدات محافظة الشرقية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بفريق طبي كامل من السيدات، وتقديم العلاج مجانًا.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مواعيد عمل المبادرة يوميًا من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً.





وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قام الفريق الطبي بمستشفى فاقوس النموذجي بتقديم الخدمة الطبية للسيدات بمبادرة صحة المرأة، وذلك بعمل فحص إكلينيكي متقدم لـ ١٣ حالة، بعد إحالتهم لتلقي العلاج بالمستشفي ضمن خطة العمل بالمبادرة الرئاسية، وتم إجراء أشعة سونار لـ٦ حالات، وإجراء أشعة ماموجرام لـ٤ حالات، كما تم سحب عينة من الثدي لـ٣ حالات بعد الفحص الإكلينيكي وعمل الأشعة اللازمة، وإرسال العينات للمعامل لإجراء التحليل اللازم، بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات.





وأكد "مسعود" بأن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ عامًا فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عامًا، ومن ٢٥ : ٣٥ عامًا، وأكثر من ٣٥ عامًا "ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من السيدات "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".





وأشار إلى تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التشديد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بارتداء الكمامات، حرصًا على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ومقدمًا الشكر لجميع القائمين على هذا العمل بأماكن الفحص والمستشفيات على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.