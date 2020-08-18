القوى العاملة: مصري يحصل على 49 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن " أحمد .ش ب. ق" ، بلغت إجمالها 11 ألفًا ألاف و764 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 49 ألفا و997 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات المقاولات والصيانة لتضرره من عدم صرف مستحقاته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

إقرأ أيضًا:

بينهم 10 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 183 شابًا بدمياط

القوى العاملة: صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 369 ألف عامل

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات "يونيماك"، والتى كان يعمل بها قبل مغادرته السعودية والعودة إلى مصر، وأقر رئيس الشركة فادى حتوم بأحقية المواطن في المستحقات، وأمر بتوفير شيك بمستحقاته فور عودة العمل بالشركة، بعد انتهاء إجازته .



