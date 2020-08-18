AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:27 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، بنحو 3 جنيهات للجرام.

سجل الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا سعر 875 جنيها للجرام تقريبا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعرا يصل إلى 750 جنيها .


اقرأ أيضا:


فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعرا يصل إلى 1000 جنيه تقريبا.

وسجل الجنيه الذهب سعر 7000 جنيه وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.

أما السعر العالمي للذهب فسجل 31100 جنيه للأونصة.

وجاء أداء المعدن النفيس مع قفزة في عوائد سندات الخزانة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم مجددًا بعد هبوط الذهب بشكل حاد من القمة القياسية التي سجلها في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 8 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو

تقترب من رقم تاريخي آخر 9 سنوات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2020

تراجع سعر الذهب 15 جنيها للجرام.. تفاصيل

5 جنيهات ارتفاعا بأسعار الذهب اليوم السبت 8 أغسطس 2020

23 جنيها تراجعا بسعر الذهب.. وعيار 21 يسجل 887 جنيها للجرام

الذهب يتأرجح .. ارتفاع المعدن الأصفر 8 جنيهات

ترشيحاتنا

3 مباريات..تعرف على مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم 18-8-2020

بصورة عفوية.. سالي شاهين تفاجئ متابعها من أمام البحر

وزير التعليم: أخبار سارة لطلاب مدارس النيل قريبا

ترى الشمس في عينيها.. شاهد لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور

نبيل الحلفاوي يعلق على لقاء القمة القادم بين الأهلي والزمالك

نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن على البحر.. انتقادات حادة لـ فيفى عبده.. وهجوم شرس على نسرين طافش بعد كشف جزء من بطنها

AdvertisementS

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

احرص عليها مرة أسبوعيا أو شهريا.. الإفتاء: هذه الصلاة تغفر الذنوب والكبائر

احذر .. توقف أنظمة صرف الدعم اليوم لمدة 9 ساعات للصيانة

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البقدونس والليمون ؟

حدث ليلا.. طائرات إسرائيلية في ألمانيا.. سيول تجرف متفجرات بالسعودية.. حريق في شارع المعز

هل السبحة بدعة ؟.. علي جمعة: بديعة وهذا ما قاله النبي عنها

أشعة جديدة لـ محمود متولي بعد إصابته بمباراة الأهلي أمام أسوان

فى ذكرى ميلاده.. زيجات إبراهيم نصر وآخر عمل ظهر به ولم يشاهده

أفضل أدعية الصباح لزيادة الرزق وتيسير الأمور .. اغتنمها

بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد

أهم أخبار التوك شو.. أحمد موسى يسخر من أردوغان ويدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور.. وتفاصيل زيادة المترو وإحلال وتجديد الميكروباصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون

بسبب وباء كورونا.. سيدة أمريكية تقتحم حفل زفاف وتهدد العروسين والمعازيم.. شاهد

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية