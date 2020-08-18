ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، بنحو 3 جنيهات للجرام.
سجل الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا سعر 875 جنيها للجرام تقريبا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعرا يصل إلى 750 جنيها .
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فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعرا يصل إلى 1000 جنيه تقريبا.
وسجل الجنيه الذهب سعر 7000 جنيه وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.
أما السعر العالمي للذهب فسجل 31100 جنيه للأونصة.
وجاء أداء المعدن النفيس مع قفزة في عوائد سندات الخزانة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم مجددًا بعد هبوط الذهب بشكل حاد من القمة القياسية التي سجلها في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.