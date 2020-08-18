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فن

محمد رمضان يلتقط الصور التذكارية مع جمهوره على الشاطئ

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:20 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمد رمضان فيديو  جديدة اثناء العطلة الصيفية  عبر خاصية الاستوري موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر محمد رمضان  وسط الجمهور علي الشاطي يلتقط الصور التذكارية    
 

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وحقق كليب أغنية " تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 6 ملايين و 500 الف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

وعلي جانب آخر حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

وكانت محكمة جنح الدقى قد أصدرت حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف.
محمد رمضان يلتقط الصور التذكارية مع جمهوره على الشاطئ
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