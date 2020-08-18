AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محكمة اغتيال الحريري: الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:00 م
اغتيال الحريري
اغتيال الحريري
Advertisements
سمر صالح
أعلنت محكمة اغتيال الحريري، اليوم الثلاثاء، أن الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية.

وتصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في هذه الأثناء قرارها النهائي في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس حكومة لبنان السابق العام 2005، بعد 11 عاما على إنشائها.

والمتهمون الأربعة هم "سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا".

وحضر جلسة النطق بالحكم نجل رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي قضى مع الحريري.

وتوقف أعضاء المحكمة والحاضرون دقيقة صمت على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقال القاضي دايفيد راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال.

وقال راي إن "قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال".

وقال القاضي راي إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.

 وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، لافتة إلى أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله باستخدام أكثر من 2.5 من المتفجرات.

وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 15 عاما.. هل تجيب المحكمة أخيرا عن سؤال من اغتال رفيق الحريري؟

يورونيوز: محكمة مدعومة من الأمم المتحدة تصدر أحكاما في قضية مقتل الحريري

بدء محاكمة قتل رئيس وزراء لبنان الأسبق

تأكيد قاطع لمحكمة قتلة الحريري: حزب الله من اغتال رئيس الوزراء الأسبق| تفاصيل

محكمة لبنان الخاصة تكشف سر توصلها للمتهمين باغتيال الحريري

ترشيحاتنا

احرص عليها مرة أسبوعيا أو شهريا.. الإفتاء: هذه الصلاة تغفر الذنوب والكبائر

أشعة جديدة لـ محمود متولي بعد إصابته بمباراة الأهلي أمام أسوان

لأول مرة.. جلسة النطق بالحكم فى اغتيال الحريري تكشف تفاصيل جديدة

هل السبحة بدعة ؟.. علي جمعة: بديعة وهذا ما قاله النبي عنها

شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ينهار إثر تعرضه للتنمر والترويع بكلب مفترس

من مصادر كتالونية.. صدى البلد يكشف تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

بعد 27 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية فتاة عشرينية لقيت مصرعها في ظروف غامضة

ظاهرة فريدة على الإنترنت.. شاهد مصممة كونغولية تقلب عالم الموضة فى العالم