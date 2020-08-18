رئيس خط نجدة الطفل يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن الراقصة المعلقة من شعرها

انتشر مقطع فيديو يظهر فيه فتاة ترقص فى أحد الافراح الشعبية ، وهى معلقة من شعرها بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد كثيرون تعلق الفتاة من شعرها في الأنوار.





وقال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل 16000 ، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة الرصد الاجتماعي بالمجلس تتبع فيديو الراقصة الطائرة للتحقق من الواقعة وسن الراقصة، وإذا ثبت أنها خاضعة لولاية المجلس وأقل من 18 عاما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالتها وحتى الآن لا توجد معلومات عن الواقعة ويتواصل المجلس مع وزارة الداخلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن الواقعة تعتبر انتهاكا لحقوق الطفل، وإساءة وتشهيرا بطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض الطفلة للخطر، لافتا إلى أن عقوبة هذه الحالة، تصل طبقا لقانون الطفل للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر للمتسبب في تعريض هذه الطفلة للخطر، سواء كان والدها أو والدتها أو ولي أمرها، ويتم أخذ تعهد بالحفاظ على الطفلة من طرف آخر داخل أسرتها، كما تخضع الطفلة للعلاج النفسي والبدني من جراء تعرضها للخطر.





كما أكد أن المصور الذى قام بتصوير الفرح غير كلامه أكثر من مرة ويجب التأكد من وقت الواقعة والتفاصيل الكاملة لهذا الفيديو.





وكان محمود محمد عبد العاطي، مصور الفرح في تصريحات صحفية اوضح أن الفرح كان مقاما في جمصة، والفتاة التي ترقص لا يقل عمرها عن 18 عاما، بل هي 21 عاما أو 22 على الأقل، وهو أمر معتاد في الأفراح الشعبية بجمصة، ويعمل معهم منذ سنوات، "الرقاصة من المنصورة، ومتدربة كويس" ، حسب قوله.





وأضاف أن الفرح كان منذ 6 سنوات على الأقل، ورفع هذا الفيديو على قناته عبر موقع "يوتيوب"، منذ سنتين، وأوضح، "في مقطعين فيديو واحد رفعته من سنة والتاني من سنتين، والفرح أصلا من 2014".