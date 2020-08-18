حفيدات النجوم تثير الجدل على السوشيال ميديا.. حفيدة كمال الشناوي تخطف الأنظار بجمالها

تصدرت حفيدات النجوم مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " و" انستجرام" وخطفن الانظار بسبب جمالهن أو إطلالتهن ومن أبرزهم حفيدة كمال الشناوي ورجاء الجداوي ومحمود رضا .







شارك النجم عمر الشناوي حفيد كمال الشناوي جمهوره بنشر صورة تجمعه بشقيقته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق عمر الشناوي على الصورة، قائلا: "مع أختي الجميله".



وتفاعل الجمهور مع الصورة معجبين بالشكل الذي ظهرت به، وعلق عليها أحد المتابعين "ايه الجمال دا" وقال آخر "ايه الشياكة دي".







كما نشرت "هالة" حفيدة الزعيم عادل أمام، فيديو طريفًا، عبر حسابها على التطبيق الشهير ""تيك توك".

وقلدت "هالة"، جدها، في مقطع شهير من مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وجملته الشهيرة: "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي وبتقولي أقف".





ونعت الفنانة الشابة نور إيهاب، جدها الفنان الراحل محمود رضا، من خلال حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، إذ نشرت صورته وعلقت: «توفى جدي وعم أمي "محمود رضا" ربنا يرحمه ويغفر له يارب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء».



يذكر أن نور إيهاب، تبلغ من العمر 17 عامًا، فهي مواليد 2 فبراير عام 2003، وهي حفيدة الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، والفنانة شيرين رضا هي ابنة عم والدتها.



وكان أول ظهور فني لـ نور إيهاب قبل 4 سنوات، من خلال مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوي» للفنانة داليا البحري وخالد سرحان، إذ جسدت دور الابنة.





كما تصدرت حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية تحت هاشتاج "حفيدة رجاء الجداوي تودعها بصور نادرة" وذلك بعد نشرها صور جمعتها بجدتها مع إرفاق رسالة مؤثرة لها من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك".



وكانت رضوى هيندي، قالت: "هيوحشني إني أدخل أوضتك فجأة وأقولك "امتحان مفاجئ هاتي السكريبت" واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني اني ادخل عليكي و قولك “ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا".



كما تابعت: "وكالعادة طبعا بتقتعيني هيوحشني اني اكون نايمة والاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي انا نزلت Story او طلعت live او اي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري انا و مامي على اوضتك و تقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التليفون ابو قرص هيوحشني اني اقعد اتفرج عليكي و اتعلم منك".

