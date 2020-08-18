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توك شو

خبير اقتصادي تكشف السر وراء الحفاظ على سوق المال المصري في كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:59 م
رانيا يعقوب، خبير
رانيا يعقوب، خبير سوق المال
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فرح علاء الخولي
قالت رانيا يعقوب، خبير سوق المال، إن كان هناك الكثيرين ممن يشككون في اداء الحكومة وبعض الوزارات وذلك خاصة قبل مواجهة الدولة لجائحة كورونا والنجاح في تلك الازمة، وكان ذلك على المستوى المحلي والعالمي.

وتابعت رانيا يعقوب، خلال حوارها في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن ازمة السيول التي سبقت ازمة كورونا مباشر في الداخل المحلي كانت ازمة كاشفة للقطاع الحكومي والنجاح في وضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع تلك الازمة.

واضافت ان المواطن تعود على ان الدولة تتعامل مع الازمة بعد حدوثها، ولكن في تلك الازمات ثبت العكس ان الحكومة والقيادة السياسية يضعون في اعتبارهم خطط للتعامل مع الازمة قبل حدوثها مثل ازمة السيول وتفشي فيروس كورونا.

وواصلت ان ازمة كورونا اثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولكن في مصر كان هناك حالة من الوضوح والشفافية بين الحكومة والشعب وبذلك عرفت الدولة على الحفاظ على سوق المال المصري والسوق المصرفي، مشيرة الى ان الازمة لن تنتهي ولكن يجب على الدول ان تتعامل مع الازمة.

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