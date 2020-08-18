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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الكنيسة القبطية للتهنئة بالعام الهجري الجديد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:47 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بمكتبه اليوم، الثلاثاء، وفدا من الكنيسة القبطية، ترأسه نيافة الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، والقمص سيرافيم، وكيل المطرانية، والقمص لوقا والقمص غبريال والسيد بولا جورجى وماجد ميلاد، سكرتيري المطرانية، لتقديم التهنئة بالعام الهجري الجديد.


ورحب رئيس الجامعة بوفد الكنيسة القبطية، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.


من جانبه، تقدم نيافة الأنبا داوود والوفد الكنسي بالتهنئة لرئيس الجامعة، مؤكدا الدور المهم الذى تنفذه الجامعة لخدمة المجتمع  فى قطاعات التعليم  والتدريب والبحث العلمي خدمة المجتمع داخل محافظة الدقهلية والخدمات الطبية التى تغطى قطاع الدلتا وتميز الجامعة فى شتى المحافل الدولية.
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الكنيسة القبطية للتهنئة بالعام الهجري الجديد
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الكنيسة القبطية للتهنئة بالعام الهجري الجديد
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