في 48 ساعة.. أغنية حسين الجسمي "بالبنط العريض" تحقق 2.5 مليون مشاهدة





الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا.

حققت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمي أكثر من 2.5 مليون مشاهدة خلال يومين، إلى جانب تواجدها ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا في مصر حتى تصبح رقم واحد في أقل من يومين.تقول الأغنية في مطلعها:حبيبي بالبُنط العريض.غالي وأقرب م الوريدحالتي تتشخص جُنونبيقولولي انا بيك مريضويضيف الجسمي أغنية "بالبُنط العريض" إلى قائمة أغنياته الناجحة وواسعة الانتشار من الأغنيات ذات اللون المصري، والذي يقدمها لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معاني كثيرة من الفرح والبهجة.