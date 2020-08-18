AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

والد مودة الأدهم: بنتى عمرها ما هربت من البيت.. وإحنا عائلة ميسورة الحال

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:50 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
Advertisements
اسلام مقلد
قال فتحى الأدهم، والد اليوتيوبر مودة الأدهم، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، عبر تطبيقات الفيديو، إن ابنته لم تهرب مطلقا من الأسرة وأن ظروف عمله فى مرسى مطروح ودراستها فى القاهرة فى كلية الإعلام وراء عيشها فى القاهرة، وأنه هو الذى قام بتأجير شقة لها بمنطقة التجمع للعيش فيها.

وأضاف الأدهم لـ "صدى البلد"، أن نجلته ظلمت من التحريات التى أجريت ضدها فى القضية وأدت للحكم عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، متهما أشخاص "خطيبها وصديقه وخادمتها" بقيامهم بتصوير بعض الفيديوهات لها دون علمها وتركيب صور لها على مقاطع فيديو أخرى لابتزازها وهذا ما حررت بشأنه محضر بقيام أحد الأشخاص بابتزازها مقابل عدم نشر صور لها وفضحها.

وأكد الأدهم بأن عائلته ميسورة الحال ولديهم عزبة كاملة بالبحيرة باسهم يطلق عليها عزبة الأدهم ولا يحتاجون إلى أموال تلك الفيديوهات مطلقا وأن ابنته لم يكن لديها هدف ربحي من وراء تلك الفيديوهات، وأن أخوال أولاده اصحاب مراكز مرموقة منهم الراحل الدكتور عبدالله البدري عالم الكيمياء فى جامعة كاليفورنيا والذى تبرع لمصر بمبلغ 3 ملايين دولار وقت حدوث الزلزال سنة 1992، وخالها الآخر الدكتور عبد العليم البدري، استاذ الطب النووى، وأنه قام بتربية أبنائه على أكمل وجه.

وأضاف الأدهم أن الخادمة الخاصة بابنته قامت بتصويرها خلسة داخل الحمام بالاتفاق مع آخرين وتركيب صور أخرى لها لابتزازها دون أن يراعوا أى ضمير إنساني حول تلك القضية، وأنها قامت بعمل محضرين بضياع هاتفها وقيام أحد الأشخاص بابتزازها نظير صورها.

وأكد الأدهم أن ابنته فى واقعة القبض عليها بكسر الحظر تم فحص هاتفها لم يجدوا عليه مثل تلك الفيديوها وقت التحقيقات معها، مما يدل على عدم قيامها بنشر تلك الفيديوهات من هاتفها الخاص بها، وقيام آخرين بابتزازها ونشر الفيديوهات فى أماكن متتعددة باسمها.

واختتم الأدهم قائلة: "بنتي مظلومة ومعملتش حاجة لكل الضجة دي، وكل شخص لو عمل الحاجة دى بيعملها بشكل ترفيهي، واتهامها بممارسة الدعارة ده كذب وتدليس عليها وغير مطابق للواقع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة.. أهالي الظاهر:الضحية كانت حامل وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالدها يطالب بإعدامه .. صور

جريمة قتل تهز الظاهر.. رجل يتخلص من زوجته ويشعل النار في الشقة ويفر هاربا.. ووالد الضحية يروي تفاصيل الحكاية

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

أنا ماليش علاقي بـ لايكي.. التحقيقات مع مودة الأدهم تكشف عن رسائل جنسية شاذة مع فتيات.. وجهات التحقيق تواجهها بمقاطع رقص ساخنة وأخرى مع أطفال

فيديو جراف.. اعترافات مودة الأدهم أمام النيابة

القصة الكاملة لـ حنين حسام ومودة الأدهم من التيك توك إلى البرش.. تُحاكمان بتهم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى

ترشيحاتنا

السيسي يصدر قرارا بندب بعض القضاة

أشعة جديدة لـ محمود متولي بعد إصابته بمباراة الأهلي أمام أسوان

الأهلي ردًا على شائعات التفاوض مع أوباما: ليس لنا سقف

انفجار هائل| محكمة لبنان تكشف تفاصيل اغتيال رفيق الحريري

نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

الأهلي يعلن إصابة محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. شيماء سيف بإطلالة صيفية تبرز جمالها

أمام الحانة.. إنجليزي تدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة

بـ الذهبي الجريء.. زينة بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد